شهادت ۲ مدافع دیگر امنیت در هویزه

فرماندار هویزه از شهادت ۲ تن از مدافعان امنیت در این شهرستان در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس پورعاطف در خصوص جزئیات این خبر بیان کرد: متاسفانه ۲ تن از مدافعان امنیت، «شهیدان حیدر کوتی و میثم فلاح‌زاده» از سربازان پایگاه مقاومت بسیج هویزه در پی حمله پهبادی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

وی گفت: شهادت این دلاور مردان غیور را به مولایمان امام زمان «عجل‌الله تعالی» و خانواده‌های مکرمشان، و عموم مردم شریف و ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان هویزه تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

پیش از این نیز نیز چهار مرزبان در منطقه طلاییه هویزه به درجه رفیع شهادت رسیده بودند.

 

