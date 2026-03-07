موج انفجار به دو بیمارستان در اهواز و اندیمشک خساراتی وارد کرد

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در جریان این حملات، مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز دچار موج انفجار شد.

اصابت چندین پرتابه در حوالی این مرکز اگرچه باعث ایجاد اضطراب و نگرانی برای بیماران شد، اما با مدیریت صحیح و تلاش کادر درمانی، شرایط بلافاصله تحت کنترل درآمد و وضعیت هم‌اکنون پایدار است.

ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان تخصصی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بدون هیچ وقفه‌ای در حال انجام است.

همچنین در شهرستان اندیمشک، بیمارستان امام علی(ع) بر اثر شدت بالای موج انفجار ناشی از برخورد پرتابه‌ها در مجاورت این مرکز، خسارات سنگینی را متحمل شد و بخش‌هایی از ساختمان آن دچار تخریب شد.

این حادثه در حالی رخ داد که کادر سلامت مشغول خدمت‌رسانی به بیماران بودند.

بر اساس این گزارش، با اقدام به‌موقع و سریع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خوشبختانه هیچ‌گونه آسیبی به پرسنل و بیماران این ۲ مرکز درمانی وارد نشد و تلاش‌ها برای ادامه ارائه خدمات به مردم استان با قدرت ادامه دارد.

