به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی با حضور در محل حریق گسترده ای که در ساعت 2 بامداد روز شنبه در منطقه مسکونی جانبازان قزوین اتفاق افتاده بود اظهار داشت: متاسفانه بر اثر بی احتیاطی شخصی که اقدام به دپوی ضایعات در طی چند سال در دو واحد مسکونی از یک ساختمان چهار طبقه انجام داده بود، ساختمان دچار حریق گسترده ای گردید که با حضور و اقدام به موقع عوامل آتش نشانی از خسارات جانی و مالی سنگین جلوگیری بعمل آمد.

وی افزود: شهروندان باید نسبت به رعایت مسایل ایمنی اهتمام داشته باشند و از رفتارهای پرخطر اجتناب نمایند. علاوه بر این از دپو و انبار کردن مواد قابل اشتغال، مواد سوختنی مثل بنزین ، کپسول های گاز و…به صورت نا ایمن در ساختمانها پرهیز کرده و وسایل اطفاء حریق مانند کپسول آتشنشانی در منزل و محل کار داشته باشند.

مهدیخانی در ادامه به دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از حوادث و خسارات احتمالی این نوع فعالیت‌ها گوشزد نموده و اظهار داشت: انتظار داریم متولیان امر نسبت به برخورد و جلوگیری از سو استفاده افراد متخلف اقدام نمایند .

این مسئول با اشاره به لزوم هوشیاری شهروندان در شرایط حاضر و عدم توجه به شایعات از مردم‌خواست در صورت مشاهده رفتارهای خطرناک و بی احتیاطی های این چنینی، مراتب را به سازمانهای مربوطه و حتی در صورت لزوم اداره کل مدیریت بحران استان اطلاع دهند.

