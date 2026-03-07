تشییع پیکر مطهر ۱۰ شهید حملات تروریستی اخیر در اصفهان
آئین تشییع پیکر مطهر ۱۰ شهید حملات تروریستی اخیر در اصفهان و با حضور پرشور مردم همیشه در صحنه این شهر در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، صبح شنبه ۱۶ اسفندماه آئین تشییع پیکرهای مطهر ۱۰ شهید حملات تروریستی اخیر در اصفهان و با حضور پرشور مردم همیشه در صحنه این شهر از میدان فیض در حال برگزاری است.
اسامی این شهدا به شرح زیر است:
۱- شهید فردین مهدیپور
۲- شهید خلبان محمد اکبری روشن
۳- شهید مهدی مرادی
۴- شهید حسین قائدی
۵- شهید سید مجید طباطباییان
۶- شهید محمد زعفرانیان
۷- شهیده راضیه عابدی
۸- شهید سعید قاسمی
۹- مهدی شاهرجبیان
۱۰- رسول محمدزاده
از میان این شهدا، هفت پیکر مطهر در گلستان شهدای اصفهان تشییع و تدفین خواهند شد و سه پیکر مطهر دیگر برای خاکسپاری به شهرهای محل سکونت شان منتقل میشوند.
گفتنی است شهدای یادشده از نیروهای نظامی و همچنین شهروندان عادی بودهاند.