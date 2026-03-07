تشییع پیکر مطهر ۱۰ شهید حملات تروریستی اخیر در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، صبح شنبه ۱۶ اسفندماه آئین تشییع پیکرهای مطهر ۱۰ شهید حملات تروریستی اخیر در اصفهان و با حضور پرشور مردم همیشه در صحنه این شهر از میدان فیض در حال برگزاری است.

اسامی این شهدا به شرح زیر است:

۱- شهید فردین مهدی‌پور

۲- شهید خلبان محمد اکبری روشن

۳- شهید مهدی مرادی

۴- شهید حسین قائدی

۵- شهید سید مجید طباطباییان

۶- شهید محمد زعفرانیان

۷- شهیده راضیه عابدی

۸- شهید سعید قاسمی

۹- مهدی شاه‌رجبیان

۱۰- رسول محمدزاده

از میان این شهدا، هفت پیکر مطهر در گلستان شهدای اصفهان تشییع و تدفین خواهند شد و سه پیکر مطهر دیگر برای خاکسپاری به شهرهای محل سکونت شان منتقل می‌شوند.

گفتنی است شهدای یادشده از نیروهای نظامی و همچنین شهروندان عادی بوده‌اند.

