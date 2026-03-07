زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر بندرخمیر هرمزگان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر بندرخمیر هرمزگان را لرزاند
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر حوالی بندرخمیر در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر ساعت ۰۶:۴۸:۱۱ روز شنبه ۱۶ اسفند حوالی بندرخمیر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۶.۹۳ شمالی و ۵۵.۶۶ شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، در فاصله ۸ کیلومتری بندر خمیر، ۱۱ کیلومتری لافت، ۴۱ کیلومتری درگهان اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

 

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل