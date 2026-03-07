زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر بندرخمیر هرمزگان را لرزاند

به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر ساعت ۰۶:۴۸:۱۱ روز شنبه ۱۶ اسفند حوالی بندرخمیر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۶.۹۳ شمالی و ۵۵.۶۶ شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، در فاصله ۸ کیلومتری بندر خمیر، ۱۱ کیلومتری لافت، ۴۱ کیلومتری درگهان اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

