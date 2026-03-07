شهادت ۶۳ اصفهانی در تجاوزهای آمریکایی ـ صهیونیستی
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت: در پی تجاوزهای دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون تعداد ۶۳ نفر در استان اصفهان به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی بامداد شنبه افزود: این تعداد شهید، طی ۷ روز گذشته در نقاط مختلف استان اصفهان به فیض شهادت نائل آمدهاند.
وی ابراز داشت: این تعداد شامل شهدای نظامی و غیرنظامی میشود که در میان آنها تعدادی کودک و زن نیز وجود دارند.
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی به صورت جدی از تجمع در مکانهای مورد تجاوز دشمنان خودداری کنند.
وی تاکید کرد: از هم استانیهای اصفهانی درخواست میشود ضمن بیتوجهی به شایعات پیرامون جنگ، اخبار موثق را صرفا از طریق صدا و سیما و خبرگزاریهای رسمی کشور دنبال کنند.