مرکزی ۱۶ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۵:۵۲

مدیرعامل آبفای استان مرکزی خبر داد:

حمله هوایی دشمن به مخزن 5000 مترمکعبی تأمین آب شهرستان خمین

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: حوالی ساعت 20 جمعه شب 15 اسفندماه سال 1404 دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، در حمله هوایی به شهرستان خمین، مخزن 5000 مترمکعبی تأمین آب این شهرستان را هدف قرار داد.