مدیرعامل آبفای استان مرکزی خبر داد:
حمله هوایی دشمن به مخزن 5000 مترمکعبی تأمین آب شهرستان خمین
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: حوالی ساعت 20 جمعه شب 15 اسفندماه سال 1404 دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، در حمله هوایی به شهرستان خمین، مخزن 5000 مترمکعبی تأمین آب این شهرستان را هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: اقدامات لازم جهت اصلاح آسیبهای وارد شده در حال انجام است. در این راستا تلاش میشود اختلالی در تأمین آب آشامیدنی مردم پیش نیاید. مشکلی در تأمین آب شرب شهر خمین نیست و مردم نگران نباشند.