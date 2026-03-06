سخنگوی شورای تأمین استان قزوین خبر داد؛

شهادت یک نفر و مجروح شدن 3 نفر در حمله به مقر نظامی در آبیک

سخنگوی شورای تأمین استان قزوین گفت: بر اثر حمله دشمن به یکی از مقرهای نظامی در شهرستان آبیک یک نفر شهید و سه نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در تشریح این خبر گفت: بر اثر حمله دشمن به یکی از مقرهای نظامی در شهرستان آبیک یک نفر شهید و سه نفر مجروح شدند.

وی اضافه کرد: با این شهید شمار شهدای استان قزوین در حملات اخیر به 9 شهید و 143 مجروح رسیده است. بیشتر مجروحان به‌صورت سرپایی مداوا شده‌اند و 10 نفر همچنان بستری هستند.

 

