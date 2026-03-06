نحوه فعالیت ادارات دولتی کردستان اعلام شد

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، از مدیران دستگاه‌ها خواسته شده است برنامه‌ریزی لازم را به‌گونه‌ای انجام دهند که روند خدمت‌رسانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

همچنین طبق این اعلام، فعالیت بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان تا اطلاع ثانوی به‌صورت دورکاری خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی و همچنین مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

