نحوه فعالیت ادارات دولتی کردستان اعلام شد

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، با حضور ۲۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری و با تشخیص مدیر هر دستگاه انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، از مدیران دستگاه‌ها خواسته شده است برنامه‌ریزی لازم را به‌گونه‌ای انجام دهند که روند خدمت‌رسانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

همچنین طبق این اعلام، فعالیت بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان تا اطلاع ثانوی به‌صورت دورکاری خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی و همچنین مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

 

