۲ شهید بر اثر حمله تجاوزکارانه دشمن به یک منزل مسکونی در قم

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به تجاوز عصر امروز دشمنان به یک واحد مسکونی، گفت: بر اثر این تجاوز تاکنون ۲ نفر شهید شدند.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری شامگاه جمعه در گفت‌وگویی بیان کرد: از ساعات اولیه امروز استان قم چندین مرتبه مورد تعرض و تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: از صبح امروز این استان چهار مرتبه مورد تهاجم قرار گرفت که بیشتر این حملات به مراکزی در خارج از محدوده شهری بوده است.

حیدری ادامه داد: در آخرین مرحله تجاوز دشمنان به کشورمان یک منزل مسکونی در خیابان کارگر مورد حمله قرار گرفت که این اقدامات نشانه استیصال و به بن رسیدن دشمنان است.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت دریافت اخبار و اطلاعات از طریق رسانه‌های رسمی، از مردم درخواست کرد برای امدادرسانی سریع و به موقع به آسیب‌دیدگان از تجمع در محل مراکز مورد اصابت خودداری کنند.

 

