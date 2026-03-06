تعداد شهدای آذربایجان شرقی از ابتدای جنگ به ۷۳ و مجروحان به ۳۷۳ نفر رسید

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: ۱۷ نفر از شهدای عزیز در خارج از استان به شهادت رسیدند که به داخل استان منتقل شده‌اند. همچنین ۴ نفر از شهدایی که در استان ما شهید شده‌اند به زادگاه خود انتقال یافتند. تاکنون ۵۸ شهید والامقام آذربایجان شرقی، روی شانه‌های مردم همیشه در صحنه استان تشییع و تدفین شده‌اند.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ مرکز نظامی و ۲ مرکز انتظامی در شهرهای خامنه و هشترود، یک تونل مواصلاتی در میانه، پارکینگ‌های رو به روی گمرک سهلان و اراضی همجوار سیلوهای صوفیان مورد حمله هوایی واقع شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی بر تداوم بی‌وقفه خدمات به مردم تاکید کرد و گفت: همان‌طور که مردم شریف استان در هفت روز گذشته شاهد هستند، خدمت‌رسانی دستگاه‌ها در سطوح مختلف از جمله در حوزه کالاهای اساسی، برق، آب و بنزین بدون توقف انجام می‌شود. از مردم می‌خواهیم نگران نباشند و با تقویت روحیه ملی، صفوف وحدت و ایستادگی در برابر دشمن را حفظ کنند.

فرشی ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم در آیین‌های عزاداری و تشییع شهدا، از مردم عزیز خواست به مراکز مورد حمله نزدیک نشوند و در صورت واقع شدن در محل حمله، بلافصله محل را ترک کرده و مسیر را برای رسیدن نیروهای امدادی باز کنند.

وی در پایان با اشاره به خطرات جنگ روانی دشمن گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی و شایعات توجه نکنند.

