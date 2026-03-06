مدارس خراسان رضوی غیرحضوری شد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فعالیت مدارس این استان در مقاطع مختلف از روز یکشنبه هفته آینده (۱۷ اسفندماه) تا پایان امسال به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی روز جمعه افزود: هرگونه فعالیت حضوری در محیط مدرسه تا پایان اسفند ماه ممنوع است.

وی بیان کرد: همه امور آموزشی و پرورشی تا پایان اسفند ماه امسال صرفا به‌صورت غیرحضوری و مجازی ادامه خواهد یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: چگونگی فعالیت کارکنان ادارات آموزش و پرورش پس از اعلام تصمیم شورای تامین استان، به‌ موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
نمونه گیری در منزل