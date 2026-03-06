مدارس خراسان رضوی غیرحضوری شد
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فعالیت مدارس این استان در مقاطع مختلف از روز یکشنبه هفته آینده (۱۷ اسفندماه) تا پایان امسال بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی روز جمعه افزود: هرگونه فعالیت حضوری در محیط مدرسه تا پایان اسفند ماه ممنوع است.
وی بیان کرد: همه امور آموزشی و پرورشی تا پایان اسفند ماه امسال صرفا بهصورت غیرحضوری و مجازی ادامه خواهد یافت.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: چگونگی فعالیت کارکنان ادارات آموزش و پرورش پس از اعلام تصمیم شورای تامین استان، به موقع اطلاعرسانی خواهد شد.