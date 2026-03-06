خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله دشمن در شهرستان بهار منجر به شهادت سه نفر شد

کد خبر : 1759307
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: امروز جمعه در حمله دشمن به یک انباری در اطراف بهار سه نفر شهید شدند.

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در پی این حادثه همچنین ۲ نفر مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی یادآور شد: امروز همچنین حمله دشمن متجاوز به یک کارخانه در تویسرکان منجر به شهادت ۲ نفر و حمله به یک انبار گندم در درگزین موجب شهادت یک نفر شد.

به گزارش ایلنا، بدنبال حملات ددمنشانه و متجاوزانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی تاکنون ۳۱ نفر در استان همدان به شهادت رسیده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل