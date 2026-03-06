حمله دشمن در شهرستان بهار منجر به شهادت سه نفر شد

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در پی این حادثه همچنین ۲ نفر مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی یادآور شد: امروز همچنین حمله دشمن متجاوز به یک کارخانه در تویسرکان منجر به شهادت ۲ نفر و حمله به یک انبار گندم در درگزین موجب شهادت یک نفر شد.

به گزارش ایلنا، بدنبال حملات ددمنشانه و متجاوزانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی تاکنون ۳۱ نفر در استان همدان به شهادت رسیده اند.

انتهای پیام/