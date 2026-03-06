پیکر ۲ شهید بسیجی در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در پی شهادت مظلومانه شهیدان حمید رنجبر و حمید خلیلی در حمله ددمنشانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی و آمریکایی، مراسم تشییع و خاکسپاری این شهیدان بعداز اقامه نماز جمعه قزوین و الوند به سمت گلزار شهدای این شهرها برگزار شد.

در مراسم‌های یاد شده، شهروندان قزوینی و الوندی ضمن عزاداری در سوگ شهادت امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی‌ خامنه‌ای (ره) و شهدای اقتدار ایران، با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.

شهیدان حمید رنجبر و حمید خلیلی از بسیجیان سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین بودند که بر اثر تجاوز دشمن متخاصم به مواضع نیروهای نظامی استان به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

