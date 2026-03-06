معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران:

توزیع ۲۰۰۰ تن مرغ در مازندران و تهران/ تامین و توزیع کالاهای اساسی بی وقفه ادامه دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از تداوم تولید گوشت مرغ برای توزیع در استان و ارسال به تهران خبر داد و گفت: در چند روز اخیر، ۲ هزار و ۵۰۰ مرغ در استان و خارج از استان توزیع شد. ‎

به گزارش ایلنا، تولایی افزود: در این مدت حدود ۷۰۰ تن مرغ به استان تهران ارسال شد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی از توزیع مرغ در داخل استان خبر داد و گفت: در این مدت یک هزار و ۳۷۳ تن مرغ گرم در استان مازندران توزیع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بیان داشت: با تدابیر اتخاذ شده و برنامه ریزی های صورت گرفته، اقلام اساسی و مورد نیاز مردم و مسافران به میزان کافی ذخیره‌سازی شده تا در مواقع ضروری به بازار عرضه شود. 

وی در پایان از همراهی و همدلی مردم در آرامش بخشی به بازار و پرهیز از خریدهای هیجانی تقدیر کرد و گفت: مسؤولان ارشد استان بصورت لحظه ای نسبت به پایش و بررسی بازار اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

