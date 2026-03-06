استاندار فارس:
اهتمام به آیین درختکاری در شرایط جنگی، تجلی اراده پولادین ملت ایران است
استاندار فارس همزمان با ۱۵ اسفندماه و روز درختکاری، با حضور در آیین کاشت نهال، بر پیوند ناگسستنی آیینهای ملی با روحیه مقاومت و پایداری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری،حضور پرشور مردم و فعالان محیط زیست در این مراسم را، آن هم در شرایطی که کشور مورد تعدی رژیم صهیونیستی و استکبار قرار گرفته است، پیامی صریح از اتحاد و زنده بودن امید در میان ایرانیان دانست.
امیری، اظهار داشت: در تقویم رسمی کشور روز درختکاری به عنوان یک نماد ارزشمند ثبت شده است و هر ساله بر اساس این سنت دیرینه که رهبر انقلاب نیز به آن اهتمام داشتند، در کنار اقدامات نمادین مسئولان، نهضت درختکاری در سراسر کشور آغاز میشود.
استاندار فارس با اشاره به تلاقی این مناسبت با ماه مبارک رمضان و شرایط حساس کشور تصریح کرد: امسال در حالی به استقبال روز درختکاری رفتهایم که کشور متأسفانه مورد تعدی و تجاوز رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار قرار گرفته است و با این حال، توجه ویژه ما به طبیعت در این وضعیت جنگی نشاندهنده آن است که ما هرگز رسوم اصیل و انسانی خود را فراموش نمیکنیم.
وی در ادامه با تبیین انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی خاطرنشان کرد: تحت هر شرایطی وقتی کشور مورد تعرض قرار میگیرد، همه آحاد ملت در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
امیری گفت: کسی منکر گلایهها، کسریها و کمبودها نیست، اما در مقام دفاع از کیان میهن، تمامی این مسائل کنار رفته و مردم متحد و منسجم، سنگری پولادین در برابر دشمن میسازند و بزرگترین اشتباه دشمن این است که هنوز شناخت درستی از واقعیت ملت ما ندارد.
استاندار فارس حضور مدیران و فعالان طبیعتدوست را پیامی گویا برای جهانیان دانست و افزود: انجام سنن مألوف در این برهه حساس نشان میدهد که مردم ما ملتی مقاوم، متحد، صلحدوست و طبیعتگرا هستند. این که حتی در شرایط جنگی، موضوع درختکاری و توجه به حیات زمین فراموش نمیشود، گویای اراده پولادین مردم ماست و نشان میدهد که این مرز و بوم مادامی که از چنین پشتوانه مردمی برخوردار است، هرگز آسیب نخواهد دید.
وی در پایان از درک درست و حضور مسئولانه مردم در صحنههای مختلف قدردانی کرد و این روحیه را ضامن بقا و سرافرازی ایران اسلامی دانست.