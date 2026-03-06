به گزارش ایلنا، ریتا ظهیری افزود: با این میزان مراجعه و اهداء خون، ذخیره خونی استان مرکزی افزایش یافته است. انتظار می‌رود حضور مردم برای اهداء خون با توجه به امکانات موجود به صورت مستمر انجام شود. در این راستا قدردان حضور به موقع مردم برای فرایند اهداء خون هستیم.

وی به نحوه زمان‌بندی مراجعه متقاضیان در پایگاه‌های انتقال خون سطح استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: متقاضیان اهداء خون باید در شهرستان اراک در 2 نوبت از ساعت 8 تا 14 و 17 تا 23، در شهرستان خمین از ساعت 8 تا 13 و در شهرستان ساوه از ساعت 17 تا 23 مراجعه کنند.

