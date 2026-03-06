مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:
1000 نفر برای اهداء خون به پایگاههای استان مرکزی مراجعه کردند
مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: از ابتدای آغاز جنگ ظالمانه دشمنان علیه کشور تاکنون، 1000 نفر از مردم این استان برای اهداء خون به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه و 800 واحد خون اهداء کردند. از این میزان اهداء خون، 2400 واحد فرآورده خونی تهیه شده است.
به گزارش ایلنا، ریتا ظهیری افزود: با این میزان مراجعه و اهداء خون، ذخیره خونی استان مرکزی افزایش یافته است. انتظار میرود حضور مردم برای اهداء خون با توجه به امکانات موجود به صورت مستمر انجام شود. در این راستا قدردان حضور به موقع مردم برای فرایند اهداء خون هستیم.
وی به نحوه زمانبندی مراجعه متقاضیان در پایگاههای انتقال خون سطح استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: متقاضیان اهداء خون باید در شهرستان اراک در 2 نوبت از ساعت 8 تا 14 و 17 تا 23، در شهرستان خمین از ساعت 8 تا 13 و در شهرستان ساوه از ساعت 17 تا 23 مراجعه کنند.