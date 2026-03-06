اعلام زمان شروع آموزش مجازی مدارس خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز به کار فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد از روز دوشنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی‌فر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: مدرسه تلویزیونی صدا و سیما نیز در ساعات مقرر و از طریق شبکه آموزش فعال شده است.

وی گفت: این اقدام به منظور جبران عقب‌ماندگی دانش‌آموزان از تحصیل و استفاده از ظرفیت مدرسه تلویزیونی به عنوان یک بسته تکمیلی آموزشی است.

علی‌فر عنوان کرد: از دانش‌آموزان و معلمان فرهیخته درخواست دارم تا به بهترین نحو اقدام به فراگیری علم و آموزش تحصیلی نمایند تا خللی در ادامه مسیر تحصیل ایجاد نشود.

 

