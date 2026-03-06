سردار خادم سیدالشهدا:
استمرار امنیت کامل در مرزهای جنوبغربی کشور برقرار است
فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا در جنوب غرب با تاکید بر اینکه امنیت کامل در جایجای حوزه ماموریتی این قرارگاه برقرار است، گفت: چشمهای بیدار و دستان توانمند نیروهای مسلح هوشیارتر از هر زمان دیگر، اجازه شکلگیری هیچگونه تهدیدی علیه امنیت ملی کشور را نخواهند داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابطعمومی قرارگاه کربلا، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا امروز جمعه در این خصوص اظهار کرد: دشمنان زبون و فرومایه این آب و خاک مقدس از روی استیصال و درماندگی به پخش شایعات و اخبار جعلی متوسل شده و مدعی ناامنی و حضور ضدانقلاب در منطقه شدهاند تا بتوانند افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و از تالمات روحی و روانی شدید خود بکاهند.
وی افزود: به مردم ایران اسلامی اطمینان میدهیم امنیت کامل در جای جای حوزه ماموریتی قرارگاه کربلا برقرار بوده و چشمهای بیدار و دستان توانمند نیروهای مسلح در منطقه جنوب غرب کشور هوشیارتر و آمادهتر از هر زمان دیگر ضمن رصد کامل تحرکات ایادی استکبار، اجازه شکلگیری هیچگونه تهدیدی علیه امنیت ملی کشور را نداده و با اقتدار، تلاش مذبوحانه دشمن را در نطفه خفه خواهند کرد.
فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب غرب تاکید کرد: دشمنان و عناصر فریب خورده ضدانقلاب نیز یقین بدانند در صورت ارتکاب هرگونه خباثتی علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران زمینه نابودی کامل خود را فراهم آورده و هیچ فریادرسی نخواهند یافت.
وی ادامه داد: مردم شهید پرور خوزستان همانند هشت سال دفاع مقدس محکم و استوار پای ارزشهای انقلاب اسلامی هستن واجازه هیچ گونه تعدی به این مرزوبوم را نمیدهند.