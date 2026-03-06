خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار خادم سیدالشهدا:

استمرار امنیت کامل در مرزهای جنوب‌غربی کشور برقرار است

کد خبر : 1759169
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب غرب با تاکید بر اینکه امنیت کامل در جای‌جای حوزه ماموریتی این قرارگاه برقرار است، گفت: چشم‌های بیدار و دستان توانمند نیروهای مسلح هوشیارتر از هر زمان دیگر، اجازه شکل‌گیری هیچ‌گونه تهدیدی علیه امنیت ملی کشور را نخواهند داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط‌عمومی قرارگاه کربلا، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا امروز جمعه در این خصوص اظهار کرد: دشمنان زبون و فرومایه این آب و خاک مقدس از روی استیصال و درماندگی به پخش شایعات و اخبار جعلی متوسل شده و مدعی ناامنی و حضور ضدانقلاب در منطقه شده‌اند تا بتوانند افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و از تالمات روحی و روانی شدید خود بکاهند.

وی افزود: به مردم ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم امنیت کامل در جای جای حوزه ماموریتی قرارگاه کربلا برقرار بوده و چشم‌های بیدار و دستان توانمند نیروهای مسلح در منطقه جنوب غرب کشور هوشیارتر و آماده‌تر از هر زمان دیگر ضمن رصد کامل تحرکات ایادی استکبار، اجازه شکل‌گیری هیچ‌گونه تهدیدی علیه امنیت ملی کشور را نداده و با اقتدار، تلاش مذبوحانه دشمن را در نطفه خفه خواهند کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب غرب تاکید کرد: دشمنان و عناصر فریب خورده ضدانقلاب نیز یقین بدانند در صورت ارتکاب هرگونه خباثتی علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران زمینه نابودی کامل خود را فراهم آورده و هیچ فریادرسی نخواهند یافت.

وی ادامه داد: مردم شهید پرور خوزستان همانند هشت سال دفاع مقدس محکم و استوار پای ارزش‌های انقلاب اسلامی هستن واجازه هیچ گونه تعدی به این مرزوبوم را نمی‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل