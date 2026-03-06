شهادت ۴ مرزبان در منطقه طلاییه هویزه
فرماندار هویزه از شهادت چهار مرزبان در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه طلاییه در حین انجام وظیفه خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس پورعاطف امروز جمعه در عیادت از مجروحان تجاوز رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در بیمارستان شهدای نفت سوسنگرد، بیان کرد: تلاش شده تا امکانات لازم برای خدماترسانی به مجروحان جنگی و مردم شهرستان تهیه شود.
وی گفت: نیروی مسلح و مرزبانان با جان خود از خاک ایران اسلامی دفاع می کنند و شهادت را افتخار می دانند.
پورعاطف ادامه داد: همچنین با خانواده شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، در این شهرستان دیدار شد.