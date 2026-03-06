انهدام یک فروند پهپاد هرون در اصفهان

پهپاد هرون رژیم صهیونی در استان اصفهان رهگیری و منهدم شد.

به گزارش ایلنا  از اصفهان، روابط عمومی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد: دقایقی پیش یک فروند پهپاد جاسوسی و رزمی هرون رژیم صهیونی توسط پدافند هوا فضای سپاه در آسمان اصفهان رهگیری و منهدم شد.

این اولین پهپاد از نوع هرون و پنجمین فروند پهپادی است که از ابتدای حملات تروریستی آمریکایی صهیونی در استان اصفهان منهدم شده است.

پیش از این چهار فروند پهپاد هرمس و ام کیو ۹ در اصفهان رهگیری و منهدم شده بود.

این هواپیمای شناسایی نظامی قادر به حمل گیرنده‌های الکترواپتیکال، سیستم‌های مختلف راداری مانند رادارهای گشت دریایی، سیستم‌های ارتباطی اطلاعاتی و ابزارهای حمایتی الکترونیکی است.

