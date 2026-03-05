30 شهید در حمله آمریکا به آزاد راه قزوین-زنجان / آزاد راه مسدود شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احدپور در خصوص آخرین حوادث رخ داده در استان گفت: دیشب یک مقر نظامی سپاه مورد حمله پهپادی دشمن قرار گرفت و دو شهید و دو مجروح داشتیم که امروز تشییع شهدا با حضور مردم انجام شد.

وی اضافه کرد: همچنین یک مرکز رادیویی در شهرستان آبیک مورد حمله قرار گرفت اما آسیب زیادی ندید.

احمدپور تصریح کرد: دشمن صیهویسنی آمریکایی هیچ حد و مرزی برای جنایت خود قائل نیست و حتی مراکز عادی کهمردم تجمعی داشته باشند را مورد حمله قرار می دهد که در این راستا امروز دومجتمع خدمات رفاهی بین راهی در مسیر آزاد راه قزوین به زنجان مورد حمله قرار گرفت و تعداد 30 نفر شهید و بقیه مجروح شدند.

سخنگوی شورای تامین استان قزوین یادآورشد: بر اساس خوی ددمنشانه رژیم صهیونیستی از مردم درخواست می کنیم از تجمع در مراکز عمومی و مجتمع ها خوددری کنند و احتیاط لازم را رعایت کنند تا آسیب های احتمالی به حداقل برسد.

احمدپور در ادامه وضعیت امنیتی استان را مطلوب دانست و اظهارداشت: آرامش روانی استان خوب است و همه دستگاهها پای کار هستند و انبارهای ذخیره کالا نیز پر شده و مشکلی در تامین ارزاق عمومی نداریم.

وی از حضور بانوان در استان در رثای رهبری تشکر کرد و گفت: این اجتماع باشکوه بانوان عصر امروز در امامزاده حسین(ع) شرکت کردند و یاد رهبری را گرامی داشتند.

