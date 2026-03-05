خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار شهدای آذربایجان شرقی به ۵۸ نفر رسید

کد خبر : 1759016
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای آخرین وضعیت روز ششم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران را تشریح کرد و گفت: تا به امروز ۵۸ نفر در این استان، شهید و ۳۵۹ نفر نیز مجروح شده اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: امروز ۲ مرکز نظامی در استان مورد حمله هوایی واقع شد که یکی از آن‌ها مراکز در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز واقع است.

وی توصیه کرد: مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را تنها از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند و مراقب جنگ روانی دشمن باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل