آمار شهدای آذربایجان شرقی به ۵۸ نفر رسید
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای آخرین وضعیت روز ششم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران را تشریح کرد و گفت: تا به امروز ۵۸ نفر در این استان، شهید و ۳۵۹ نفر نیز مجروح شده اند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: امروز ۲ مرکز نظامی در استان مورد حمله هوایی واقع شد که یکی از آنها مراکز در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز واقع است.
وی توصیه کرد: مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپههای جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را تنها از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقهای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند و مراقب جنگ روانی دشمن باشند.