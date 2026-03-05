آمار شهدای آذربایجان شرقی به ۵۸ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: امروز ۲ مرکز نظامی در استان مورد حمله هوایی واقع شد که یکی از آن‌ها مراکز در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز واقع است.

وی توصیه کرد: مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را تنها از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند و مراقب جنگ روانی دشمن باشند.

