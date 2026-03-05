به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی در تشریح این خبر گفت: پس از افزایش مقطعی قیمت سیب‌زمینی به حدود 200 هزار تومان هماهنگی و نظارت لازم صورت گرفت و با توزیع محصول در روستابازارها قیمت کنترل شده است.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارشی مبنی بر افزایش قیمت سیب ‌زمینی تعاون روستایی استان و برخی فعالان حوزه صیفی‌جات را مکلف به پیگیری و رفع مشکل مربوطه کردیم.

معاون استاندار قزوین گفت: با توزیع کالا در برخی فروشگاه‌ها و روستابازار این محصول هم‌اکنون با نرخ 40 تا 50 هزار تومان در حال توزیع است و واحدهای صنفی نیز حق فروش بالاتر از 70 هزار تومان را ندارند.

صفی‌خانی افزود: تعاون روستایی استان قزوین ملزم به رصد روزانه قیمت سیب‌زمینی و پیاز شده و اگر کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد این محصول را به میزان لازم وارد بازار می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین روغن در استان قزوین به میزان کافی توزیع شده و برنج‌های خارجی و ایرانی به اندازه کافی در فروشگاه‌ها وجود دارد و اخیرا 100 تن برنج اروگوئه‌ای وارد بازار شده است.

معاون استاندار قزوین یادآور شد: در زمینه برنج پاکستانی و هندی نیز مشکل خاصی وجود ندارد و برنج ایرانی هم به وفور در بازار وجود دارد.

