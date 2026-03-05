پیکر ۱۵ شهید جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی در اصفهان تشییع شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، پیکر شماری از شهدای ارتش، سپاه، بسیج و مردم عادی جنگ آمریکایی صهیونیستی در اصفهان از مسیر پل بزرگمهر به سمت گلستان شهدای این شهر تشییع شد.

همچنین پیکر برخی از شهروندان اصفهانی که در حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز امنیتی و نظامی تهران، به مقام والای شهادت نائل شدند، ساعاتی پیش به این شهر رسید تا با بدرقه همشهریانشان راهی آرامگاه ابدی شوند.

سردار سرتیپ پاسدار عبدالحمید رهبر، فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مستقر در اصفهان) و سایر همرزمانش از جمله شهدای تشییع شده امروز بودند.

مردم در این آیین با در دست داشتن تمثال‌هایی از رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، پرچم‌های مشکی، «یا حسین» و سه ‌رنگ جمهوری اسلامی و با مشت های گره کرده، فریاد «مرگ بر آمریکا » و « مرگ بر اسرائیل » سر دادند.

در این مراسم استاندار اصفهان، مقامات استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار جمع کثیر مردم حضور داشتند.

مردم اصفهان با حضور در مراسم تشییع شهدای تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی، جنایت‌های دشمنان در به شهادت رساندن حضرت آیت الله خامنه ‌ای، فرماندهان نظامی، نیروهای مسلح و مردم کشور را محکوم کردند و شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا»، « می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم» سر دادند.

هزاران نفر از اصفهانی‌های شرکت کننده در این راهپیمایی ضمن تاکید بر ایستادگی و استمرار راه شهدا، حمایت کامل خود از نیروهای مسلح را اعلام کردند.

بر پیکر این شهدای مظلوم، به امامت حجت‌الاسلام ابطحی نماز اقامه شد و ۱۱ تن از آن‌ها تا دقایقی دیگر در گلستان شهدای اصفهان و در جوار قطعه شهدای جنگ ۱۲ روزه به خاک سپرده خواهند شد.

انتهای پیام/