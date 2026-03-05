انفجار در شهر صنعتی کاوه تکذیب شد

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: انتشار برخی اخبار ضدونقیض در فضای مجازی پیرامون شنیده شدن صدا در محدوده شهر صنعتی جذب است.

در این اطلاعیه اضافه شده است: وضعیت در سطح شهرستان ساوه کاملا عادی بوده و هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.

روابط عمومی سپاه ناحیه شهرستان ساوه از عموم مردم با بصیرت درخواست کرد به شایعات رسانه‌های معاند و کانال‌های غیررسمی توجه نکنند.

سپاه ناحیه شهرستان ساوه تاکید کرد: همشهریان اخبار موثق و رسمی را تنها از طریق خبرگزاری بسیج و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و ‌بدانند امنیت و آرامش شهروندان، خط قرمز است.

به گزارش ایلنا، برخی کانال های فضای مجازی صبح امروز در خبری غیرموثق، شنیدن شدن صدای ۲ انفجار نسبتا قوی در شهر صنعتی کاوه را منتشر کردند که با واکنش سپاه ناحیه شهرستان ساوه مواجه شد.

همچنین به گفته شاهدان عینی، دود سیاه آسمان ناشی از آتش سوزی ضایعات پشت شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه بوده که همزمانی آن با صدای انفجار در یکی از مراکز شهر پرند، موجب برداشت اشتباه شده است.