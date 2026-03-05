آیین عزاداری شهادت رهبرانقلاب در شیراز برگزار می شود

به گزارش ایلنا، این حرکت مردمی نخستین برنامه‌ عزاداری در سطح استان‌های کشور است.

در این مراسم، هیئات مذهبی، مداحان و اقشار مختلف مردم با حضور گسترده و با همراه داشتن زنجیر و طبل‌های حسینی به عزاداری خواهند پرداخت و دسته‌های سوگواری در قالب حرکت‌های منظم خیابانی به سوگواری می‌پردازند.

این آیین با حضور هیئات عزاداری، جوانان و دلدادگان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و عزاداران با حرکت دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی، ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام رهبری نشان خواهند داد.

مراسم از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ از میدان شهدا (شهرداری) آغاز شده و عزاداران با حرکت به سمت میدان امام حسین(ع) به برگزاری آیین سوگواری خواهند پرداخت.

از عموم مردم، هیئات مذهبی و جوانان انقلابی دعوت شده است با حضور گسترده در این مراسم، در آیین عزاداری و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی شرکت کنند.

انتهای پیام/