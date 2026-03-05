به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: شهادت یگانه علمدار جبهه مبارزه، اسوه ایمان و شجاعت، رهبر انقلاب اسلامی و سرداران رشید میهن عزیزمان، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است؛ ما این مصیبت را به ملت مبارز و شهیدپرور ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

انجمن خیریه کلیمیان شیراز در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به ماهیت این اقدام خصمانه تاکید کرد: جنایتکاران تاوان سنگینی برای ریخته شدن خون شهدا خواهند داد و بی‌شک این جنایت آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی بی‌جواب نخواهد ماند و مانند همیشه با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد.

در پایان این پیام با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا خاطرنشان شده است: ملت ایران با عزمی راسخ‌تر از گذشته، مسیر پرافتخار این شهدا را ادامه خواهند داد و تاوان خون عزیز این شهدا را از جنایتکاران خواهند گرفت؛ جامعه کلیمیان شیراز ضمن اعلام همبستگی با هموطنان خود، برای تمامی درگذشتگان این واقعه علو درجات مسئلت دارد.

