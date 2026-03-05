خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام محکومیت و تسلیت جامعه کلیمیان شیراز/ جنایت آمریکا و اسرائیل بی‌پاسخ نخواهد ماند

کد خبر : 1758805
لینک کوتاه کپی شد.

انجمن خیریه کلیمیان شیراز با صدور پیامی جنایت اخیر آمریکا و اسرائیل را محکوم و با با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: شهادت یگانه علمدار جبهه مبارزه، اسوه ایمان و شجاعت، رهبر انقلاب اسلامی و سرداران رشید میهن عزیزمان، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است؛ ما این مصیبت را به ملت مبارز و شهیدپرور ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

انجمن خیریه کلیمیان شیراز در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به ماهیت این اقدام خصمانه تاکید کرد: جنایتکاران تاوان سنگینی برای ریخته شدن خون شهدا خواهند داد و بی‌شک این جنایت آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی بی‌جواب نخواهد ماند و مانند همیشه با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد.

در پایان این پیام با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا خاطرنشان شده است: ملت ایران با عزمی راسخ‌تر از گذشته، مسیر پرافتخار این شهدا را ادامه خواهند داد و تاوان خون عزیز این شهدا را از جنایتکاران خواهند گرفت؛ جامعه کلیمیان شیراز ضمن اعلام همبستگی با هموطنان خود، برای تمامی درگذشتگان این واقعه علو درجات مسئلت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل