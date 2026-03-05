حمله هوایی به فرمانداری بوکان/ ۳ نفر شهید شدند

فرماندار بوکان گفت: در پی حمله هوایی اسراییل و آمریکا به ساختمان فرمانداری این شهرستان سه نفر از مردم غیرنظامی شهید شدند.

به گزارش ایلنا، خشایار صنعتی گفت: شامگاه روز چهارشنبه ساختمان فرمانداری این شهرستان مورد اصابت مستقیم موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ساختمان فرمانداری در داخل یکی از معابر اصلی شهر قرار دارد، بیان کرد: در این حادثه سه نفر از رهگذران عادی شهید، و ۲۰ نفر دیگر هم مصدوم شدند.

فرماندار بوکان اضافه کرد: با توجه به تهدیدهای موجود، ساختمان فرمانداری قبل از حادثه تخلیه شده بود.

«صنعتی» از شهروندان درخواست کرد که به شایعات و اطلاعات غیرواقعی توجه نکرده و اخبار موثق را از منابع موثق پیگیری کنند.

وی افزود: خودداری از تجمع مردم در محل اصابت پرتابه‌های دشمنان، علاوه بر صیانت از جان آنان، امدادرسانی را نیز تسهیل می‌کند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
