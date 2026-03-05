خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت سه تن از کارکنان سپاه و یکی از بسیجیان زنجان

کد خبر : 1758745
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان از شهادت سه تن از کارکنان سپاه و یک بسیجی در حملات تروریستی صهیونیستی - آمریکایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: دو تن از پاسداران عزیز و غیور سپاه پاسداران به نام های علیرضا فیروزی و محمدیارقلی و یکی از بسیجیان غیور به نام ولی(داود) معروفخانی در مبارزه با حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی- صهیونی، و در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی در شهرستان ابهر به فیض شهادت نائل آمدند و در رضوان الهی، روح مطهر این شهدا در آغوش آقا و مولای شهیدمان امام خامنه‌ای(رضوان الله علیه) جای گرفت و به جمع همرزمان شهیدشان پیوست.

سپاه انصار المهدی استان همچنین در اطلاعیه دیگر از شهادت ناصر قاسمی یکی دیگر از پاسداران عزیز و غیور سپاه پاسداران در مبارزه با حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی- صهیونی و در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی خبر داد.

سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ضمن محکوم کردن این جنایت بزدلانه، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، خانواده‌ صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص استان زنجان تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهیدان والامقام را مسالت می نماییم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل