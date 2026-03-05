شهادت سه تن از کارکنان سپاه و یکی از بسیجیان زنجان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: دو تن از پاسداران عزیز و غیور سپاه پاسداران به نام های علیرضا فیروزی و محمدیارقلی و یکی از بسیجیان غیور به نام ولی(داود) معروفخانی در مبارزه با حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی- صهیونی، و در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی در شهرستان ابهر به فیض شهادت نائل آمدند و در رضوان الهی، روح مطهر این شهدا در آغوش آقا و مولای شهیدمان امام خامنه‌ای(رضوان الله علیه) جای گرفت و به جمع همرزمان شهیدشان پیوست.

سپاه انصار المهدی استان همچنین در اطلاعیه دیگر از شهادت ناصر قاسمی یکی دیگر از پاسداران عزیز و غیور سپاه پاسداران در مبارزه با حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی- صهیونی و در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی خبر داد.

سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ضمن محکوم کردن این جنایت بزدلانه، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، خانواده‌ صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص استان زنجان تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهیدان والامقام را مسالت می نماییم.

