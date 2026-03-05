فرماندار قزوین:

توزیع آرد در نانوایی هایی قزوین بدون وقفه انجام می‌شود
فرماندار قزوین گفت: توزیع آرد در نانوایی هایی دولتی و آزدپز شهرستان قزوین به صورت مستمر و بی وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا در قزوین، سیاوش طاهرخانی در خصوص تامین نان در شهرستان گفت: توزیع بی وفقه آرد در سطح نانوایی های دولتی و آزادپز شهرستان قزوین ادامه دارد و سامانه برای خرید دهه سوم آرد ۳ روز قبل از موعد فعال شده است.

طاهرخانی گفت: سامانه خرید و توزیع آرد یارانه نوع دو که پانزدهم می بایست باز شود، به منظور تسهیل در روند پخت و عرضه نان، از شب گذشته باز شده و بلافاصله همزمان با خرید توسط نانوایان، توزیع آن نیز با سرعت خوبی آغاز شده است.

وی افزود: برای تمامی نانوایی های آزادپز اعم از فانتزی و نانوایی سنتی نیز در کنار سهمیه آرد مقدار ۳۰۰ تن آرد به صورت فوق العاده در سامانه آنها بارگذاری شده و در حال توزیع می باشد.

فرماندار قزوین یادآور شد: در شهرستان قزوین در حال حاضر ۷۰۰ واحد نانوایی یارانه نوع ۲ و تعداد ۱۱۵ واحد آزادپز فعال هستند که ۲۰۰ واحد آن در روستاها مستقر هستند.

طاهرخانی در پایان گفت: واحدهای سیار نیز با تخصیص سهمیه آرد به تولید و عرضه نان مورد نیاز دستگاه ها مشغول فعالیت هستند.

 

