در پی شکایت‌های مردمی؛

تعزیرات قزوین به گرانفروشان نان هشدار داد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نسبت به افزایش خودسرانه قیمت نان توسط برخی نانوایان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا حسن‌پور دبا اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه قرارگاه اقتصادی استان، قیمت نان هیچگونه تغییر نکرده و نانوایان موظف به رعایت نرخ‌نامه مصوب هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به شکایت‌های مردمی در خصوص افزایش قیمت خودسرانه انواع نان توسط برخی واحدهای نانوایی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی همه روزه بصورت مستمر با همکاری دستگاه‌های نظارتی به واحدهای نانوایی سرکشی می کنند و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، نصب نکردن نرخ نامه و تخلفات بهداشتی برخورد قاطع و فوری می شود.

حسن‌پور با بیان اینکه واحدهای نانوایی باید نرخنامه رسمی را در محل واحد نصب کنند؛ گفت: امنیت غذایی، سلامت و معیشت مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است و متخلفین بدون هیچگونه اغماضی علاوه بر جریمه نقدی با نصب پلاکارد به مردم معرفی و در صورت تکرار با پلمب مواجه خواهند شد.

شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

