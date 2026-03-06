یک فعال سیاسی در گفت و گو با ایلنا:
هدف آمریکا و اسرائیل تغییر جغرافیای سیاسی منطقه است / مسئله هستهای دستاویز است
سیاستمداران آمریکا فریب ایدههای اسرائیل را میخورند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در ارزیابی خود از روند جنگ اخیر و اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد: در منطقه خاورمیانه هیچ جنگی به نفع هیچکس نیست؛ نه به نفع آمریکا، نه به نفع ما و نه به نفع منطقه و صرفاً موجب تقویت پایههای نظام صهیونیستی میشود.
مازیار مرتب در گفت و گو با ایلنا و در پاسخ به این پرسش که ارزیابیاش از مدت زمان تداوم جنگ چیست و هدف اصلی ترامپ در این جنگ را چه میداند، اظهار داشت: تصور من این است که برخلاف دوره قبل که بعد از جنگ ۱۲روزه و به توصیه و درخواست خود ترامپ، روال درگیریها بیش از آن ادامه پیدا نکرد، این بار به دلیل ورود مستقیم آنها و مقاومتی که ایران از خود نشان خواهد داد و مراکز نظامی و تأسیسات کشور را مورد حمله قرار داده اند، احتمالاً این جنگ بیش از سری قبل طول خواهد کشید.
مرتب افزود: اینکه چه مقدار زمان خواهد برد، حقیقتاً فکر نمیکنم دورنمای خیلی روشنی داشته باشد و بستگی به تغییر و تحولاتی خواهد داشت که در آینده رخ میدهد و مواضعی که طرفین اتخاذ خواهند کرد.
عضو جبهه اصلاحات استان فارس درباره اینکه آیا هدف آمریکا و متحدانش نظم نوین جهانی، خاورمیانه جدید، نابودی زیرساختهای ایران یا حتی تغییر رژیم است، گفت: من شخصاً با توجه به تجربه و دانستههایم تصورم این است که مشکل آنها نه هستهای است، نه برد موشکها، نه نیروهای نیابتی منطقه و نه حتی حکومت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: به نظر من آن برنامهای که بارها از زبان برخی، از جمله تندروهای رژیم صهیونیستی، مبنی بر تغییر جغرافیای سیاسی منطقه مطرح شده، همان هدف نهایی است که دنبال میشود و سایر موارد بیشتر دستاویز است.
عدم دستیابی به سلاح هستهای، جوهر اصلی برجام بود
وی ادامه داد: اگر بنا بود مطمئن باشند که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای نمیرسد، روح و جان برجام همین بود؛ اطمینان همه طرفین از اینکه ایران به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند و فعالیتهای صلحآمیز هستهای با نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام میشود.
مرتب خاطرنشان کرد: اما بعد از روی کار آمدن ترامپ، او از برجام خارج شد و مدتی بعد دوباره درخواست مذاکره کردند تا به نتایج جدیدی برسند. در دور قبلی مذاکرات، در حالی که ایران با آمریکاییها در حال مذاکره بود، اسرائیل حمله کرد و تأسیسات هستهای را هدف قرار داد.
وی افزود: حتی زمانی که مسئولان وزارت خارجه ایران با تروئیکای اروپا مذاکره میکردند، آمریکا تأسیسات زیرزمینی را که توسط اسرائیل قابل هدف قراردادن نبود، مورد حمله قرار داد.
آژانس اعلام کرده شواهدی از فعالیت سلاح هستهای در ایران مشاهده نمی کند
مرتب ادامه داد: در همین روزهای اخیر نیز آژانس بینالمللی اتمی اعلام کرد که هیچ نوع گرایشی از سمت فعالیتهای ایران برای رفتن به سمت سلاح هستهای مشاهده نشده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آمریکا بارها گزارش دادهاند که تمایلی از سوی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای دیده نمیشود.
این فعال سیاسی تأکید کرد: تمام مسئولان کشور از رئیسجمهور تا وزارت خارجه همواره گفتهاند اگر نگرانی درباره رسیدن به سلاح هستهای است، این دغدغه به راحتی قابل حل و دستیابی به تفاهم است.
مرتب تصریح کرد: با وجود همه این سوابق، در حالی که مذاکرات در جریان بود و حتی قرار بود درباره جزئیات فنی فعالیتهای هستهای گفتوگو شود، ناگهان از ابتدای هفته کشور مورد تهاجم اسرائیل قرار گرفت و سپس آمریکا نیز همکاری کرد و همچنان این روند ادامه دارد. این موارد نشان میدهد که مسئله اصلی به هیچ وجه هستهای نیست.
این عضو جبهه اصلاحات فارس با اشاره به تجربه تاریخی عراق گفت: مشابه همین اتفاق چند سال قبل در عراق رخ داد. با این ادعا که عراق در حال ساخت سلاحهای کشتار جمعی شیمیایی است، بدون قطعنامه شورای امنیت و بدون موافقت جامعه جهانی، آمریکا با محوریت خود و همراهی انگلیس و چند کشور دیگر به عراق حمله کرد، زیرساختهای آن را از بین برد و حکومت صدام را ساقط کرد.
وی افزود: در نهایت اعلام کردند که هیچ سلاح شیمیاییای پیدا نکردند. به اعتقاد من این سابقه تاریخی مؤید آن است که ادعاهای مطرحشده میتواند پوششی برای اهداف دیگر باشد.
سیاستمداران آمریکا فریب ایدههای اسرائیل را میخورند
مرتب درباره نقش فعالان سیاسی خارج از ساختار قدرت نیز اظهار داشت: اصلاحطلبان که در قالب جبهه اصلاحات فعالیت می کنند، در تمام این سالها تمام توان و تلاش خود را به کار بستهاند و همچنان خواهند بست تا کشور به سمت صلح حرکت کند و به جنگ کشیده نشود، چرا که جنگ را شر مطلق می دانند.
مرتب تاکید کرد: سیاستمداران آمریکا در بسیاری موارد یا فریب ایدههای اسرائیل را میخورند، یا از آن حمایت میکنند و حتی وارد جنگ میشوند، همانگونه که در این چند روز شاهد آن هستیم.
عضو جبهه اصلاحات استان فارس ادامه داد: فعالان سیاسی خارج از ساختار قدرت طبیعتاً قدرت چندانی در ساختار فعلی ندارند و اصلاحطلبان نیز طی سالیان گذشته سهم محدودی در قدرت داشتهاند، اما همواره تلاش کردهاند ضمن توجه به اقتصاد، فرهنگ و رشد کشور، بر مراکز قدرت تأثیر بگذارند تا تصمیمگیریها در جهت خیر مردم باشد.
وی گفت: فعالیت سیاسی صرفاً به معنای در اختیار داشتن قدرت نیست؛ گاهی برای ورود به قدرت، گاهی برای حفظ یا افزایش آن و گاهی برای تأثیرگذاری بر کانونهای قدرت انجام میشود.
مرتب تأکید کرد: ما در تمام ادوار مختلف، در هر سطحی که بودهایم، تلاش کردهایم کشور درگیر تخاصم غیرضروری با دنیا نشود یا این درگیریها به حداقل برسد، مگر آنجا که واقعاً اجتنابناپذیر باشد.
وی در پایان اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری ترامپ، رفتارهای ایران عاقلانه و منطقی بوده، اما به نظر میرسد طرف مقابل رفتار منطقی نداشته است.