تشییع پیکر شهیدان هانیه و فائزه جهانشاهلو در بوئین زهرا

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، پیکر شهیدان هانیه و فائزه جهانشاهلو روز جمعه ۱۵ اسفند ماه از مسجد جامع بوئین‌زهرا به سمت گلزار مطهر این شهر تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

این شهیدان در پی حمله رژیم کودک‌کش اسرائیل و آمریکای جنایتکار در منزل مسکونی به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

همچنین مراسم یادبود این خواهران شهیده روز جمعه ۱۵ اسفند ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد جامع بوئین‌زهرا ‌برگزار می‌شود.

