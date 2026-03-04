یک فروند پهپاد دشمن در چهارمحال و بختیاری منهدم شد

روابط عمومی سپاه حضرت قمربنی‌هاشم(ع) اعلام کرد: یک فروند پهپاد دشمن با آتش پدافند یکپارچه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آسمان استان چهارمحال و بختیاری منهدم شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: فرزندان ملت در نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و امنیت استان به‌طور کامل برقرار است.

روابط عمومی سپاه ضمن قدردانی از حضور باشکوه و بصیرانه مردم استان چهارمحال و بختیاری در صحنه‌های مختلف و اعلام وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید، تاکید کرد: از عموم مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک ضدامنیتی از جمله تحرکات گروهک‌های تروریستی، جابه‌جایی سلاح و تجهیزات نظامی یا اقدامات سوءتبلیغاتی و مخرب علیه امنیت روانی جامعه، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۴ به سازمان اطلاعات سپاه گزارش کنند.

در پایان این اطلاعیه بر هوشیاری عمومی، حفظ آرامش و توجه به اطلاع‌رسانی رسمی تأکید شده است.

 

