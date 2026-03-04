به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری روز چهارشنبه در حاشیه این بازدید با اشاره به رویکرد پیشگیرانه مدیریت بحران استان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مدیریت بحران استان مورد توجه قرار گرفت، پیش‌بینی مکانی مجهز برای ارائه خدمات درمانی در صورت افزایش احتمالی تعداد مجروحان است تا بتوانیم بدون ایجاد فشار بر مراکز درمانی موجود، خدمات لازم را با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه دهیم.

استاندار قزوین افزود: در این سایت پشتیبان، ۶۰ تخت درمانی با تمامی امکانات مورد نیاز پیش‌بینی شده و زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت ضرورت، امکان افزایش ظرفیت نیز وجود دارد.

نماینده عالی دولت در قزوین تأکید کرد: این تمهیدات صرفاً در چارچوب آمادگی کامل مدیریت بحران استان است و امیدواریم هیچ‌گاه شرایطی پیش نیاید که نیاز به استفاده از این ظرفیت‌ها باشد، اما وظیفه ما در حوزه مدیریت بحران، پیش‌بینی همه سناریوهای محتمل و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای صیانت از جان مردم است.

وی خاطرنشان کرد استان قزوین از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط خاص برخوردار است و مردم اطمینان داشته باشند خدمات مورد نیاز آنان در هر شرایطی بدون وقفه ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/