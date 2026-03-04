به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین به همراه شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران استانی، روز چهارشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های شهر قزوین، از مجروحان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا عیادت کردند.

در این بازدید، استاندار قزوین ضمن گفت‌وگو با مصدومان و خانواده‌های آنان، از نزدیک در جریان روند درمان و وضعیت خدمات‌رسانی کادر درمان قرار گرفت و بر رسیدگی کامل و بدون وقفه به مجروحان تأکید کرد.

استاندار قزوین با محکومیت این اقدام جنایتکارانه اظهار داشت: مردم استان قزوین همواره در صحنه‌های سخت، با صبر، بصیرت و همدلی ایستاده‌اند و امروز نیز با روحیه‌ای استوار از این شرایط عبور خواهند کرد.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادی استان با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی وجود ندارد.

استاندار قزوین همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد و گفت: فداکاری مجموعه درمانی استان در این شرایط حساس، جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری خدمتگزاران مردم است.

انتهای پیام/