نیاز مبرم بیماران سیستان و بلوچستان به خون

نیاز مبرم بیماران سیستان و بلوچستان به خون
مدیرکل سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان از نیاز مبرم به انتقال خون در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابوالحسن صفدری روز چهارشنبه اظهار داشت: با اعلام نیاز روزانه به بیش از ۴۰۰ واحد خون در استان از مردم خواست با توجه به بسته شدن فرودگاه‌ها و عدم امکان ارسال هوایی ذخائر خونی، با حضور در پایگاه‌های انتقال خون جان بیماران به‌ویژه مبتلایان به تالاسمی را نجات دهند.

صفدری بیان کرد: هم‌اکنون ۶ پایگاه فعال انتقال خون در زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار آماده پذیرش اهداکنندگان هستند و این مراکز توان تأمین روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ واحد خون را دارند.

وی ادامه داد: پایگاه‌های انتقال خون از ساعت هشت صبح تا ۲۳ فعال هستند و در صورتی که در ساعات پایانی نیز اهداکننده حضور داشته باشد، همکاران ما تا آخرین مراجعه‌کننده در مراکز حضور خواهند داشت.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان بیان کرد: با وجودیکه در شرایط فعلی کشور، اهدای خون در استان افزایش یافته اما این میزان، نیاز خونی استان را با توجه به وجود بیماران خاص برطرف نمی‌سازد.

