رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس خبرداد؛
تشییع شهدای شیراز فردا از میدان امام حسین (ع) آغاز می شود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مسیر تشییع متمرکز شهدای اخیر در شهر شیراز فردا پنجشنبه از میدان امام حسین (ع) آغاز می شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام ملکمکان با باشاره به اینکه به دنبال شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم بیگناه در پی حملات اخیر دولتهای آمریکا و اسرائیل در ماه مبارک رمضان، مراسم تشییع متمرکز شهدای شیراز فردا پنجشنبه، برگزار خواهد شد، افزود: مراسم از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم مطهر برگزار خواهد شد و از مردم برای حضور پرشور دعوت به عمل آورد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس جزئیات مسیر این مراسم را تشریح و اعلام کرد:تشییع متمرکز شهدای شیراز فردا در ساعت ۹:۰۰ صبح برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: مسیر مراسم از میدان امام حسین (ع) آغاز شده، از میدان شهدا و چهارراه پیروزی عبور کرده و تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) ادامه مییابد و پس از اتمام مراسم و نماز، پیکر شهدا به منظور انتقال به شهرستانها یا تدفین در شیراز، جابهجا خواهند شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان از مردم استان فارس برای حضور پررنگ و باشکوه در این وداع با پیکر شهدا دعوت به عمل آورد.