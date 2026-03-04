تشییع شهدای شیراز فردا از میدان امام حسین (ع) آغاز می شود

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ملک‌مکان با باشاره به اینکه به دنبال شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم بی‌گناه در پی حملات اخیر دولت‌های آمریکا و اسرائیل در ماه مبارک رمضان، مراسم تشییع متمرکز شهدای شیراز فردا پنجشنبه، برگزار خواهد شد، افزود: مراسم از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم مطهر برگزار خواهد شد و از مردم برای حضور پرشور دعوت به عمل آورد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس جزئیات مسیر این مراسم را تشریح و اعلام کرد:تشییع متمرکز شهدای شیراز فردا در ساعت ۹:۰۰ صبح برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسیر مراسم از میدان امام حسین (ع) آغاز شده، از میدان شهدا و چهارراه پیروزی عبور کرده و تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) ادامه می‌یابد و پس از اتمام مراسم و نماز، پیکر شهدا به منظور انتقال به شهرستان‌ها یا تدفین در شیراز، جابه‌جا خواهند شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان از مردم استان فارس برای حضور پررنگ و باشکوه در این وداع با پیکر شهدا دعوت به عمل آورد.

انتهای پیام/