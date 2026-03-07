در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
تصمیم مجلس خبرگان رهبری، فصلالخطاب و ضامن ثبات ملی است / در شرایط جنگی، "عنصر زمان" و "وحدت فرماندهی" کلیدیترین ابزارهای پیروزی هستند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت برهه کنونی و نقش حیاتی مجلس خبرگان در تعیین سکاندار انقلاب، تأکید کرد: در وضعیت پیچیده منطقهای و تهدیدات نظامی موجود، انسجام حول محور انتخابِ خبرگان ملت، تنها راه عبور از تلاطمها و حفظ تمامیت ارضی کشور است.
شهین جهانگیری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود، صالحترین فرد را برای هدایت نظام انتخاب خواهند کرد و اکنون وظیفه ملی و انقلابی تمامی نهادها، جریانهای سیاسی و آحاد ملت است که با حمایتی قاطع، مسیر استقرار کامل و مقتدرانه رهبری جدید را هموار کنند تا کمترین وقفهای در مدیریت کلان دفاعی و سیاسی کشور ایجاد نشود.
عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با تبیین شرایط حساس بینالمللی افزود: ایران اکنون در یک رویارویی سرنوشتساز با دشمنان قرار دارد. در چنین شرایط جنگی، "عنصر زمان" و "وحدت فرماندهی" کلیدیترین ابزارهای پیروزی هستند.
وی افزود: رهبر جدید باید در سریعترین زمان ممکن و با پشتوانه حمایت تودههای مردم و نیروهای مسلح، اشراف کامل بر مقدرات کشور را در دست بگیرد تا ماشین جنگی و توطئههای نرم دشمن در نطفه خفه شود.
جهانگیری در ادامه تصریح کرد: هرگونه تعلل یا ایجاد تردید در حمایت از انتخاب قانونی خبرگان، چراغ سبزی به دشمن برای نفوذ و ضربه زدن است, در مقابل حمایت بیقید و شرط از جایگاه رهبری، پیامی صریح و مقتدرانه به جهان مخابره میکند که ایران در انتقال قدرت و حفظ ثبات خود، مستحکمتر از همیشه است. ما بر این باوریم که با هوشمندی رهبری جدید، نقشههای شوم بدخواهان برای تضعیف اقتدار ملی بار دیگر با شکست مواجه خواهد شد.