پنج نفر در تجاوز هوایی دشمن به مناطقی از اصفهان شهید شدند

پنج نفر در تجاوز هوایی دشمن به مناطقی از اصفهان شهید شدند
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از شهادت پنج نفر در تجاوز هوایی به برخی شهرستان‌های اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان ، اکبر صالحی روز چهارشنبه افزود: بامداد امروز در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونسیتی به مناطقی از شهر اصفهان و شهرستان‌های نجف‌آباد، فریدن، مبارکه، آران و بیدگل، کاشان و شهرضا پنج هم استانی به شهادت رسیدند.

وی افزود: در تجاوز آمریکایی رژیم صهیونیستی به استان اصفهان، شماری واحد تجاری در اصفهان، یک واحد دامداری در شهرستان آران و بیدگل و ۱۵ واحد مسکونی در شهرستان فریدن دچار خسارت شد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکان‌های مورد تجاوز خودداری کنند.

شایان ذکر است، با مجاهدت حافظان امنیت، شماری از حملات توسط پدافند اصفهان دفع و یک فروند پهپاد هرمس نیز منهدم شد.

همچنین در تجاوز روز گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر اصفهان، چهار شهروند اصفهانی به شهادت رسیدند.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان پیش از این نیز از شهادت ۴۷ نفر از مردم استان در طی سه روز اول تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مختلف این استان تا شامگاه دوشنبه ۱۱ اسفند خبر داد.

