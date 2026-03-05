تصورات باطل دشمن برای آسیب به ارکان نظام با سد محکم مواجه خواهد شد/ حفظ وحدت، همدلی در این شرایط ضروری است

حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه، آمریکای پلید و رژیم اشغالگر و منحوس صهیونیستی، در میانه مذاکره و گفت وگو، با تجاوزی آشکار به خاک ایران اسلامی، اوج خوی وحشیانه و کثیف خود را در انظار جهانیان به نمایش گذاردند گفت: این بار علاوه بر حمله نظامی به خاک کشور، قائد امت را در حال روزه به شهادت رساندند.

وی افزود: دشمن به اشتباه تصور می‌کند با هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی می‌تواند اراده ملت ایران را سست و آن‌ها را وادار به تسلیم کند در حالیکه ساختار نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به نحوی طراحی شده که برای تمامی شرایط و بحران‌های احتمالی، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دشمن باید بداند که هرگونه تصور باطل برای آسیب به ارکان نظام با سد محکم مواجه خواهد شد و قطعا تشییع حماسی رهبر معظم انقلاب بار دیگر اثبات خواهد کرد که این اتحاد بزرگترین مانع برای چشم طمع دشمن به خاک این کشور خواهد بود.

ممکان با بیان اینکه، دولت و مجلس با حداکثر توان خود، در حال خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم هستند تصریح کرد: کمبودی در بازار نیست و کالاهای اساسی فرایند تامین و تدارک و توزیع آن در سطح کشور در شرایط مطلوبی است و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: در این مقطع حساس، با ادای احترام به رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح در دفاع از کیان کشور و حفظ امنیت و آرامش ملی، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی یکپارچه تمامی آحاد ملت ایران تأکید می‌ورزم.

انتهای پیام/