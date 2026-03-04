به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس با اشاره به بررسی مستمر وضعیت عرضه، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در سطح استان، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ذخایر کافی از اقلام ضروری در انبار‌های استان موجود است و فرآیند توزیع نیز به‌صورت منظم و بدون وقفه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه گیلان علاوه بر جمعیت ساکن، میزبان هموطنانی از سایر استان‌ها نیز هست، افزود: با وجود افزایش تقاضا، هیچ‌گونه کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود و تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های صنفی در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند. در صورت بروز هرگونه نیاز یا افزایش تقاضا نیز تمهیدات لازم برای تأمین فوری کالا‌ها پیش‌بینی شده است.

استاندار گیلان با اشاره به افزایش تقاضا برای نان در روز‌های اخیر، تصریح کرد: سهمیه آرد نانوایی‌ها افزایش یافته و ساعات پخت نیز تمدید شده تا پخت و توزیع نان به‌صورت مستمر و بدون وقفه انجام شود.

حق‌شناس همچنین با تأکید بر پایداری کامل در حوزه سوخت‌رسانی خاطرنشان کرد: تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و CNG در سراسر استان فعال بوده و هیچ‌گونه اختلالی در این زمینه گزارش نشده است. روند سوخت‌رسانی به شکل عادی در جریان است و از میزان تقاضای اولیه نیز کاسته شده است.

وی با اشاره به نظارت روزانه بر بازار، گفت: با تشکیل تیم‌های مشترک نظارتی و با همکاری جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، رصد مستمر قیمت اقلام و مواد غذایی در حال انجام است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

استاندار گیلان با بیان اینکه میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازارچه‌های تحت نظارت شهرداری‌ها نیز به‌صورت عادی در حال فعالیت هستند، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان برای خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: مدیران کل و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت میدانی در حال پیگیری امور هستند تا خدمات بدون وقفه به مردم ارائه شود.

وی در پایان با دعوت از مردم به حفظ آرامش و پرهیز از خرید‌های هیجانی، گفت: با همدلی و همراهی مردم و تلاش مجموعه مدیریتی استان، شرایط به‌خوبی مدیریت می‌شود و هیچ جای نگرانی در خصوص تأمین کالا‌های اساسی و سوخت در گیلان وجود ندارد.

