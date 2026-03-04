آغاز بارش برف در گردنه‌های چری و شاه‌منصوری کوهرنگ / رانندگان با احتیاط حرکت کنند
رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش برف در گردنه‌های چری و شاه منصوری شهرستان کوهرنگ در روز چهارشنبه خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط تردد کنند.

به گزارش ایلنا، لاله اشرفی روز چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت راههای استان افزود: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌ها و گزارش راهداران مستقر در محورها، هم‌اکنون شاهد بارش برف در محورهای کوهرنگ، دشت ذرین، و ناغان به گهرو هستیم و سطح جاده‌ها به دلیل این بارش لغزنده گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای چهارمحال و بختیاری گفت: طبق تصاویر دوربین‌های نظارت تصویری در برخی محورها نیز بارش باران گزارش شده است.

اشرفی با تاکید بر لزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی اضافه کرد: رانندگان هنگام عبور از مسیرهای یاد شده باید زنجیر چرخ، لباس گرم و سایر تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: راهداران همراه با ماشین‌آلات سبک و سنگین در آماده‌باش قرار دارند تا در صورت تشدید بارش‌ها عملیات برف‌روبی، نمک پاشی و پاکسازی مسیر را انجام دهند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین سامانه تلفنی ۱۴۱ به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه آخرین وضعیت راه‌ها و توصیه های ترافیکی به رانندگان است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر تمام ۴۵۰ نیروی انسانی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در ۴۲ راهدارخانه استان‌ مستقر و مشغول خدمات‌رسانی هستند.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری پیشتر با اعلام هشدار سطح نارنجی از ورود یک سامانه بارشی برف و باران، رخداد بهمن، وزش باد شدید و پدیده‌مه‌گرفتگی در استان خبر داد.

