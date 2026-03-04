مراسم وداع چهار شهید والامقام حمله آمریکایی صهیونیستی به میهن اسلامی در قلب دیار علویان

به گزارش خبرنگار ایلنا، مردم فهیم و بصیر استان مازندران در شرایط حساس و پر از احساسات، سه‌شنبه شب با حضور اقشار مختلف جامعه، در مراسم وداع و بدرقه چهار شهید والامقام حمله آمریکایی صهیونیستی به میهن اسلامی، شرکت کردند. این مراسم در میدان این شهر آشوب آغاز شد و پس از انتقال پیکر مطهر شهدای ایرانی، به میدان امام حسین (ع) در ساری انجام شد.

این شهدای والامقام شامل سید محمد یاسین عبدی پاشاکلایی، سرباز نیروی دریایی سپاه (ناو جماران)، احسان تقوی، از مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ستاد تهران) و اهل دودانگه ساری، محمد دهقان، از نیروی دریایی سپاه جنوب و اهل دودانگه ساری و محمود قنبری (حاج محسن) ، سرباز گمنام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر اطلاعات، بودند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی فرمانداری شهرستان ساری، آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهدای دفاع‌آمیز فردا چهارشنبه ۱۳ اسفند، از ساعت ۹:۳۰ صبح، از میدان ابن‌شهرآشوب به سمت میدان شهدا برگزار خواهد شد.

همچنین تاکنون ۱۸ نفر از شهروندان اهل مازندران، شامل ۱۷ مرد و یک زن، که در حال خدمت به کشور و دفاع از ایران بودند، در سه روز اول حملات وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، به شهادت رسیده‌اند.

این شهدای مازندرانی از اهالی ۱۱ شهرستان شامل: آمل، بابل، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، ساری، میاندورود، نکا، بهشهر، نوشهر و چالوس هستند. این اطلاعات، نشان از پشتیبانی گسترده مردم مازندران از دفاع از امنیت و عزت میهن است.

