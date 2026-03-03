معاون استاندار: در حمله عصر امروز دشمنان به قم ۶ نفر شهید شدند

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری سه‌شنبه شب در گفت‌وگویی بیان کرد: امروز در حوالی ساعت ۱۶ یک ساختمان در میدان رسالت شهر قم مورد حمله هوایی قرار گرفت، در اثر این حمله ساختمان آسیب کلی دید که آوار برداری در محیط از همان دقایق ابتدایی در حال انجام است.

وی افزود: این حمله تاکنون ۶ شهید و ۳۰ مجروح به دنبال داشته است که همه مجروحان برای درمان به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

وی با تشکر از حضور مردم در صحنه و حماسه آفرینی ایشان که موجب یاس دشمنان شده‌است، ادامه داد: در زمان جنگ این جانفشانی ها و پایداری عامل پیروزی است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم رعایت مسائل امنیتی و ایمنی در زمان وقوع حمله دشمن، گفت: از مردم می‌خواهیم در زمان وقوع حمله در محل حادثه تجمع نکنند، چون در مواقعی پرتاب‌های دشمنان ۲ زمانه است و حضور مردم در صحنه تلفات و آسیب را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر در روند خدمت رسانی گروه‌های امدادی که باید بلافاصله در صحنه حاضر باشند مشکل ایجاد می‌شود.

وی افزود: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز نباید با گوشی از محل حادثه تصویر و فیلم تهیه کرده و با جزئیات، آن را نشر دهند، این کار خطرناک است.

وی ادامه داد: برخی حتی شایعات را از زبان رسانه‌های دشمن منتشر می‌کنند، من در اینجا تذکر می دهم که رسانه‌های استان مطابق ضوابط تعیین شده اقدام کنند، خود بنده بر اساس توافق صورت گرفته اطلاعات مورد نیاز را از طریق صدا و سیمای استان اعلام خواهم کرد.

معاون سیاسی استاندار قم گفت: همانطور که بزرگان و مراجع عظام اعلام کردند نیروهای مسلح ما در برابر دشمنان کوتاه نخواهند آمد، در حوزه رسانه نیز، یک دست و منسجم در برابر دشمن خواهیم ایستاد و با پیروزی این شرایط را سپری خواهیم کرد.

انتهای پیام/