به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این رابطه گفت: در ادامه حمله پهپادی و ددمنشانه آمریکایی صهیونی به مناطق مسکونی اینبار منطقه بویین زهرا (روستای هجیب) به یک کارگاه تولیدی کشت و صنعت دو دختر از یک خانواده به شهادت رسیدند و 4 اعضای دیگر خانواده مجروح شده‌اند.

