معاون سیاسی-امنیتی استاندار قزوین خبر داد؛
شهادت 2 نفر در حمله موشکی به کشت و صنعت بویینزهرا
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: ساعتی پیش بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به مجتمع مزرعه کشت و صنعت در شهرستان بویین زهرا دونفر شهید و چهار نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این رابطه گفت: در ادامه حمله پهپادی و ددمنشانه آمریکایی صهیونی به مناطق مسکونی اینبار منطقه بویین زهرا (روستای هجیب) به یک کارگاه تولیدی کشت و صنعت دو دختر از یک خانواده به شهادت رسیدند و 4 اعضای دیگر خانواده مجروح شدهاند.