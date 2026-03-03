معاون سیاسی-امنیتی استاندار قزوین خبر داد؛

شهادت 2 نفر در حمله موشکی به کشت و صنعت بویین‌زهرا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: ساعتی پیش بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به مجتمع مزرعه کشت و صنعت در شهرستان بویین زهرا دونفر شهید و چهار نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این رابطه گفت: در ادامه حمله پهپادی و ددمنشانه آمریکایی صهیونی به مناطق مسکونی اینبار منطقه  بویین زهرا (روستای هجیب) به یک کارگاه تولیدی کشت و صنعت دو دختر از یک خانواده به شهادت رسیدند و 4 اعضای دیگر خانواده مجروح شده‌اند.

 

