غلامعلی سفید، رئیس شورای اجرایی انجمن اسلامی معلمان استان یزد و فعال سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشور را غیرقابل قبول خواند و اظهار کرد: این اقدام هیچ توجیهی ندارد و از هیچ مرجعی نیز مجوزی برای آن صادر نشده است.

وی با اشاره به شهادت مظلومانه رهبر انقلاب و تعدادی از هموطنان، به ویژه معلمان و دانش‌آموزان در حملات اخیر، افزود: یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم و این مصیبت را به خانواده‌های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنیم و برای جانبازان و مجروحان این حادثه، آرزوی بهبودی و سلامتی داریم.

رئیس شورای اجرایی انجمن اسلامی معلمان یزد، وحدت همه مردم را مهم‌ترین عامل گذر از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: وحدت به معنای شنیده شدن صدای همه و دیده شدن همه است، نه اینکه همه یک حرف بزنند.

این فعال سیاسی افزود: اگر مسئولین امر صدای همه را بشنوند و به حرف‌هایشان توجه کنند، می‌توانیم از این مراحل عبور کنیم.

سفید در پایان این گفت‌وگو، اظهار امیدواری کرد که با شنیدن صدای اقشار مختلف جامعه و عمل به خواسته‌های آنان، بتوانیم از این مراحل دشوار عبور کرده و با عظمت ایران، درسی عبرت‌آموز برای متجاوزان باشیم و آنها باید بدانند با این اقدامات، خیال خام بر سر ملت ایران نداشته باشند؛ ما همه خواهان عظمت ایران هستیم.

انتهای پیام/