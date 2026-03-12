مردم با اتحاد و همدلی در مقابل دشمنان ایستادگی می کنند/ همه اقشار باید در صحنه حضور داشته باشند

محمد حسین علی اصغری در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: روز شنبه نهم اسفند دشمنان ایران به کشورمان حمله کردند و رهبر عزیزمان و تعدادی از سرداران رشید را به شهادت رسانند. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که ایران هنوز در حال مذاکره بود و به تمام دنیا نشان دادیم که اهل مذاکره و گفت وگو هستیم.

وی افزود: شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برای تمام جهان اسلام و مخصوصا ملت شریف ایران، ضایعه‌ای بزرگی است که جز با لطف و عنایت الهی جبران نمی­ شود. تاکنون بسیاری از مردم در اثر حملات وحشیانه امریکا واسرائیل به شهادت رسیدند.

دبیراتحادیه انجمن‌های اسلامی استان گلستان افزود: آیت الله سید حسن خمینی بیان کردند که همه اقشار باید در صحنه حضور داشته باشند و از کشور ایران دفاع کنند. مردم در جنگ دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه روبه روی دشمن ایستاده اند و پیروز شدند.

علی اصغری بیان کرد: مردم با اتحاد و همدلی در مقابل دشمنان ایستادگی می کنند. ما حمله وحشیانه امریکا و اسرائیل را به شدت محکوم می کنیم و تا اخر از کشورمان دفاع خواهیم کرد.

وی گفت: در این شرایط حساس مسئولان موظف هستند اقداماتی انجام دهند امنیت جامعه و اقلام مورد نیاز در کشور دچار مشکل نشود و مسئولین با قدرت به وظایف خودشان عمل کنند.

انتهای پیام/