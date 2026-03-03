شهادت چهار مدافع امنیت اردبیلی در حملات آمریکا و اسراییل

به گزارش ایلنا از استانداری اردبیل، سرهنگ علی حبیب زاده سه‌شنبه عصر اظهار کرد: آیین تشییع پیکر مطهر این شهدا به‌ محض رسیدن به اردبیل انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: سرهنگ بهرام اعظمی اهل شهرستان اردبیل، سرباز وظیفه "امیرحسین معصومی" اهل شهرستان خلخال، سرباز وظیفه "فرشید آذرمی" اهل شهرستان پارس‌آباد و سرباز وظیفه فراجا "علی رحمانی" چهارمین شهید که اصالتاً اهل مشگین‌شهر بوده که در حین خدمت در سایر استان‌ها به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا، در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح ۱۰ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.

